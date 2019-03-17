Начальник управления Росрыболовства возглавил профильное министерство на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 марта. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин назначил исполняющим обязанности министра рыбного хозяйства региона Андрея Здетоветского, ранее возглавлявшего одно из управлений Росрыболовства, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.

"Назначен исполняющий обязанности министра рыбного хозяйства. С понедельника курировать рыбопромышленную отрасль Камчатского края будет Андрей Здетоветский, ранее занимавший должность начальника управления контроля, надзора и рыбоохраны Федерального агентства по рыболовству", - сообщили в правительстве.

Ранее сообщалось, что курировавший рыбопромышленный сектор Камчатки Владимир Галицын покинул пост министра 5 января 2019 года по причинам личного характера.

"Не нужно объяснять, что рыбопромышленная отрасль для Камчатки - одна из ключевых. На протяжении последних лет благодаря системной совместной работе правительства края и рыбопромышленников отрасль вышла на устойчивую траекторию роста. Рассчитываю, что новый руководитель министерства сохранит сложившиеся традиции в части поддержки и помощи в решении проблем наших рыбаков и продолжит реализацию стратегии по развитию рыбопромышленного комплекса Камчатского края", - прокомментировал назначение губернатор Владимир Илюхин.

Андрей Здетоветский родился в 1975 году в Магадане. В 1997 году окончил Самарский государственный университет по специальности "Биология". В структуре Росрыболовства начал работать в 2007 году, в 2013-м возглавил управление контроля, надзора и рыбоохраны ведомства.