Аксенов: Запад ввел бы санкции в отношении РФ в любом случае, Крым был лишь поводом

"Что касается санкций (которые последовали после воссоединения Крыма с Россией - прим. ТАСС), то мне кажется, санкционный режим был бы введен в отношении России однозначно, хоть с Крымом, хоть без. К этому все шло, нашли бы повод", - сказал Аксенов в интервью ТАСС.

Он отметил, что, несмотря на внешнее давление, собственные доходы крымского бюджета на протяжении прошедших пяти лет только росли. "И если в 2014 году, в переходный период, мы собственных налогов собирали около 18 млрд рублей, то через пять лет их стало уже 54,8 млрд рублей в год. А общий бюджет на 2019 год с учетом федеральной целевой программы составляет более 170 млрд рублей", - сообщил он.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя 16 марта провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией, неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.