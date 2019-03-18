Матвиенко рассказала о возрождении Крыма после многолетнего упадка

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Крым переживает этап Ренессанса после многолетнего упадка, и происходит это, несмотря на давление Запада и постоянные провокации Киева. Такое мнение выразила в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией.
"Республика Крым и Севастополь уверенно идут вперед. В одной из публикаций прочитала, что Крым переживает этап Ренессанса. На мой взгляд, метафора и красивая, и точная. Крым действительно возрождается после многолетнего упадка", - написала Матвиенко в своей колонке на сайте "Известий", отметив, что люди видят это, понимают и не сомневаются в правильности сделанного выбора.
"[Они] настроены на то, чтобы и дальше идти по избранному пути. Именно в этом я вижу главный политический итог пяти прошедших лет", - добавила спикер Совфеда.
Она отметила особую значимость такого результата, учитывая то, что он достигнут "на фоне беспрецедентного политического, экономического, пропагандистского давления Запада, постоянных враждебных действий и провокаций Киева". "Одобренный палатой представителей Конгресса акт запрещает Соединенным Штатам признавать суверенитет России над Крымом, его воздушным пространством, территориальными водами. Для нашей страны такие документы, говоря юридическим языком, ничтожны. Крым - неотъемлемая часть России со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями", - констатировала председатель верхней палаты парламента.
Она также отметила все нарастающее понимание в мире того, что "Крым в составе России - это навсегда, и обратного пути не будет". "С каждым годом увеличивается число зарубежных политиков, общественных деятелей, журналистов, посещающих полуостров. Вот и сейчас в праздничные дни на полуострове находится группа французских политических деятелей", - указала Матвиенко.
По ее словам, тысячи людей из самых разных уголков планеты съезжаются в эти дни на традиционные крымские фестивали, "и Крыму есть, что сказать, показать, чем поделиться". Кроме того, как сообщила сенатор, летом она в очередной раз планирует приехать на юбилейный V Ливадийский Форум. "Сделаю это с большим удовольствием. Знаю, предстоит интересный содержательный разговор, обсудим новые идеи и проекты в сфере межкультурного общения", - сообщила Матвиенко.
Межнациональные вопросы в Крыму
Она также особо отметила, что Крым - это богатая республика в плане этнического, культурного, религиозного и языкового многообразия. "Если когда-то это оборачивалось конфликтами и войнами, то с момента вхождения Крыма в состав Российской империи межнациональные вопросы стали решаться цивилизованно. Политика Киева явилась шагом назад, обострила их. Одно из самых больших достижений пятилетия вижу в том, что нам удалось восстановить гармонию в этой чувствительной сфере. На полуострове, как и во всей нашей многонациональной стране, полностью соблюдаются права русских, украинцев, крымских татар, других народов", - подчеркнула спикер СФ.
В целом, по мнению Матвиенко, пять лет спустя можно уверенно говорить, что не только Крым вернулся в Россию, но и Россия вернулась в Крым. "Вернулась полностью. Республика Крым, Севастополь живут по тем же законам, той же жизнью, что и все российские регионы", - отметила парламентарий.
Она рассказала, что часто бывает на полуострове и у нее сложилось однозначное впечатление, что за пять лет под развитие региона подведен прочный экономический и социальный фундамент. В частности собственные доходы республиканского бюджета выросли в 1,7 раза, расходы на развитие социальной сферы в 2,6 раза, образования - 2,7, здравоохранения - 1,7, культуры - 3,5 раза.
Сенатор отметила, что и проблем, требующих решения, в Крыму пока еще хватает, однако подавляющее большинство крымчан едины во мнении: ситуация на полуострове, их жизнь меняются к лучшему. Об этом, как считает Матвиенко, убедительно свидетельствуют данные всех социологических опросов.
"Крымская весна"
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.