Матвиенко рассказала о возрождении Крыма после многолетнего упадка

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Крым переживает этап Ренессанса после многолетнего упадка, и происходит это, несмотря на давление Запада и постоянные провокации Киева. Такое мнение выразила в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией.

"Республика Крым и Севастополь уверенно идут вперед. В одной из публикаций прочитала, что Крым переживает этап Ренессанса. На мой взгляд, метафора и красивая, и точная. Крым действительно возрождается после многолетнего упадка", - написала Матвиенко в своей колонке на сайте "Известий", отметив, что люди видят это, понимают и не сомневаются в правильности сделанного выбора.

"[Они] настроены на то, чтобы и дальше идти по избранному пути. Именно в этом я вижу главный политический итог пяти прошедших лет", - добавила спикер Совфеда.

Она отметила особую значимость такого результата, учитывая то, что он достигнут "на фоне беспрецедентного политического, экономического, пропагандистского давления Запада, постоянных враждебных действий и провокаций Киева". "Одобренный палатой представителей Конгресса акт запрещает Соединенным Штатам признавать суверенитет России над Крымом, его воздушным пространством, территориальными водами. Для нашей страны такие документы, говоря юридическим языком, ничтожны. Крым - неотъемлемая часть России со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями", - констатировала председатель верхней палаты парламента.

Она также отметила все нарастающее понимание в мире того, что "Крым в составе России - это навсегда, и обратного пути не будет". "С каждым годом увеличивается число зарубежных политиков, общественных деятелей, журналистов, посещающих полуостров. Вот и сейчас в праздничные дни на полуострове находится группа французских политических деятелей", - указала Матвиенко.

По ее словам, тысячи людей из самых разных уголков планеты съезжаются в эти дни на традиционные крымские фестивали, "и Крыму есть, что сказать, показать, чем поделиться". Кроме того, как сообщила сенатор, летом она в очередной раз планирует приехать на юбилейный V Ливадийский Форум. "Сделаю это с большим удовольствием. Знаю, предстоит интересный содержательный разговор, обсудим новые идеи и проекты в сфере межкультурного общения", - сообщила Матвиенко.

Межнациональные вопросы в Крыму

Она также особо отметила, что Крым - это богатая республика в плане этнического, культурного, религиозного и языкового многообразия. "Если когда-то это оборачивалось конфликтами и войнами, то с момента вхождения Крыма в состав Российской империи межнациональные вопросы стали решаться цивилизованно. Политика Киева явилась шагом назад, обострила их. Одно из самых больших достижений пятилетия вижу в том, что нам удалось восстановить гармонию в этой чувствительной сфере. На полуострове, как и во всей нашей многонациональной стране, полностью соблюдаются права русских, украинцев, крымских татар, других народов", - подчеркнула спикер СФ.