В Госсовете Крыма прокомментировали заявление Порошенко о возврате полуострова

"Помните известное высказывание В. И. Ленина о том, как страшно далеки от народа были декабристы? Вот и Порошенко далек не только от Крыма, от своего народа, но и вообще от реалий. Пусть наведет порядок у себя в стране. А Крым как был российским, так и будет", - сказал Фикс.

В воскресенье, 17 марта, президент Украины и кандидат на пост главы государства Петр Порошенко заявил, что сделает все возможное, чтобы вернуть Крым в состав Украины сразу после президентских выборов.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.