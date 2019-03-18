Бабич назвал провокацией сравнение "крымской весны" и углубления сотрудничества с Минском

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Проведение параллелей между "крымской весной" и углублением российско-белорусских отношений является циничной информационной провокацией. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол Михаил Бабич на пресс-конференции, посвященной пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

"Мы наблюдаем в информационном пространстве попытку проведения подобного рода параллелей. Мы рассматриваем это как образец открытой, совершенно неприкрытой, циничной информационной провокации", - подчеркнул Бабич, комментируя появившиеся в ряде СМИ сравнения событий пятилетней давности в Крыму со стремлением России углубить союзные отношения с Белоруссией.

"Никакой корреляции между событиями в Крыму в 2014 году и нашими взаимоотношениями с Республикой Беларусь даже близко нет", - заявил посол. - Возможно, что и в Крыму в 2014 году ничего не было бы, если бы не те события и те действия украинских властей и тех, кто ими управлял извне".

Говоря о референдуме в Крыму, Бабич обратил внимание, что "все прошло цивилизованно и спокойно, с хорошим конечным результатом". "А все остальное - это информационная диверсия, которая имеет определенные цели", - подытожил посол РФ в Белоруссии.

РФ не настаивает на признании Крыма Белоруссией

Бабич отметил, что российская сторона исходит из того, что сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, и не настаивает на признании Крыма Минском.

"Мы наблюдаем в информационном пространстве попытку проведения подобного рода параллелей. Мы рассматриваем это как образец открытой, совершенно неприкрытой, циничной информационной провокации", - подчеркнул Бабич, комментируя появившиеся в ряде СМИ сравнения событий пятилетней давности в Крыму со стремлением России углубить союзные отношения с Белоруссией.

"Никакой корреляции между событиями в Крыму в 2014 году и нашими взаимоотношениями с Республикой Беларусь даже близко нет", - заявил посол. - Возможно, что и в Крыму в 2014 году ничего не было бы, если бы не те события и те действия украинских властей и тех, кто ими управлял извне".

Говоря о референдуме в Крыму, Бабич обратил внимание, что "все прошло цивилизованно и спокойно, с хорошим конечным результатом". "А все остальное - это информационная диверсия, которая имеет определенные цели", - подытожил посол РФ в Белоруссии.

Москву и Минск никто не рассорит

По словам Бабича, Россия и Белоруссия всегда будут находить лучшие из возможных решений во благо народов, поэтому поссорить два государства не удастся.