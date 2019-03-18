Бабич назвал провокацией сравнение "крымской весны" и углубления сотрудничества с Минском

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Проведение параллелей между "крымской весной" и углублением российско-белорусских отношений является циничной информационной провокацией. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол Михаил Бабич на пресс-конференции, посвященной пятилетию воссоединения Крыма с Россией.
"Мы наблюдаем в информационном пространстве попытку проведения подобного рода параллелей. Мы рассматриваем это как образец открытой, совершенно неприкрытой, циничной информационной провокации", - подчеркнул Бабич, комментируя появившиеся в ряде СМИ сравнения событий пятилетней давности в Крыму со стремлением России углубить союзные отношения с Белоруссией.
"Никакой корреляции между событиями в Крыму в 2014 году и нашими взаимоотношениями с Республикой Беларусь даже близко нет", - заявил посол. - Возможно, что и в Крыму в 2014 году ничего не было бы, если бы не те события и те действия украинских властей и тех, кто ими управлял извне".
Говоря о референдуме в Крыму, Бабич обратил внимание, что "все прошло цивилизованно и спокойно, с хорошим конечным результатом". "А все остальное - это информационная диверсия, которая имеет определенные цели", - подытожил посол РФ в Белоруссии.
РФ не настаивает на признании Крыма Белоруссией
Бабич отметил, что российская сторона исходит из того, что сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, и не настаивает на признании Крыма Минском.
"Мы наблюдаем в информационном пространстве попытку проведения подобного рода параллелей. Мы рассматриваем это как образец открытой, совершенно неприкрытой, циничной информационной провокации", - подчеркнул Бабич, комментируя появившиеся в ряде СМИ сравнения событий пятилетней давности в Крыму со стремлением России углубить союзные отношения с Белоруссией.
"Никакой корреляции между событиями в Крыму в 2014 году и нашими взаимоотношениями с Республикой Беларусь даже близко нет", - заявил посол. - Возможно, что и в Крыму в 2014 году ничего не было бы, если бы не те события и те действия украинских властей и тех, кто ими управлял извне".
Говоря о референдуме в Крыму, Бабич обратил внимание, что "все прошло цивилизованно и спокойно, с хорошим конечным результатом". "А все остальное - это информационная диверсия, которая имеет определенные цели", - подытожил посол РФ в Белоруссии.
Москву и Минск никто не рассорит
По словам Бабича, Россия и Белоруссия всегда будут находить лучшие из возможных решений во благо народов, поэтому поссорить два государства не удастся.
"Мы [Россия и Белоруссия] в куда более сложных обстоятельствах всегда находили компромиссные, оптимальные решения и в дальнейшем будем находить не только компромиссные решения, но лучшие из возможных в интересах наших народов", - отметил дипломат.
По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал правильную вещь про множество людей, групп и государств, "которые хотели бы и ждут, предпринимают определенные усилия для того, чтобы два братских народа, два самых близких союзника поссорились: нефть, газ, молоко, колбаса, может быть какая-нибудь информационная провокация". "Хочу заверить всех, кто пытается предпринимать усилия как извне, так и внутри: не дождутся, такого никогда не будет", - указал Бабич.
"Разве белорусско-российские отношения в целом, их масштаб и перспективы, историческое значение стоят того, чтобы мы сейчас вступали в кухонную перебранку, которая возникла на ровном месте", - сказал посол, комментируя недавнюю резкую реакцию МИД Белоруссии на его высказывания в СМИ относительно двусторонних отношений.
15 марта МИД республики посоветовал Бабичу "больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения". Ранее он прокомментировал фактически все претензии Минска, в частности, призвал белорусскую сторону определиться с форматом интеграции и не обмениваться упреками, а также назвал все разговоры об угрозе суверенитету Белоруссии избирательной технологией под названием "мобилизация электората путем формирования образа врага".