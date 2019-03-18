Косачев: в российско-молдавских отношениях нет нерешаемых проблем

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российско-молдавские отношения находятся в настоящее время не в идеальном состоянии, но нерешаемых проблем в отношениях двух стран нет. Об этом сказал в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с послом Молдавии в России Андреем Негуцей.

"Не могу сказать, что сейчас российско-молдавские отношения находятся в идеальном состоянии. В них по-прежнему много проблем. На мой взгляд, в них нет нерешаемых проблем", - сказал Косачев.

Он выразил уверенность в том, что общественный запрос на улучшение отношений существует. "Если будет воля с обеих сторон, то мы вполне можем рассчитывать на движение вперед", - сказал сенатор.

Он отметил регулярный характер встреч президентов двух стран, но с сожалением констатировал, что "межпарламентские отношения находятся если не в замороженном, то в полузамороженном состоянии".

"С нашей точки зрения, это ненормально. Мы, конечно же, большие надежды возлагали на то, что по итогам парламентских выборов в республике Молдова здесь что-то изменится. Мы понимаем, что новый состав парламента еще не приступил к своей работе. От того, как сложится палитра политических взаимоотношений в республике, во многом будет зависеть то, как будут развиваться отношения между нашими странами", - отметил парламентарий.

Итоги выборов в Молдавии

По итогам выборов 24 февраля в 101-местный парламент Молдавии избраны три партии и блок, но ни один из них не получил 51 мандат для формирования правительства. Лидером стала выступающая за восстановление отношений с Россией оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова с 35 мандатами, у контролирующей правительство прозападной Демократической партии - 30 мандатов, у прозападного оппозиционного блока Acum ("Сейчас") - 26 мест, партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора получила семь мандатов. Также в законодательный орган страны прошли три независимых депутата.

Президент Молдавии Игорь Додон обещал созвать парламент на первое заседание до 27 марта. После этого у депутатов будет три месяца на формирование большинства и нового правительства. В противном случае парламент будет распущен, будут объявлены досрочные выборы.