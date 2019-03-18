Песков: Кремль не обсуждал идею взыскать с Украины компенсацию за потери экономики Крыма

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Администрация президента России не рассматривала возможность взыскания с Киева компенсаций за потери экономики Крыма, понесенные во время пребывания полуострова в составе Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о том, чтобы такой вопрос когда-нибудь рассматривался в Кремле", - подчеркнул он, комментируя озвученную ранее спикером Госдумы Вячеславом Володиным соответствующую инициативу. Представитель Кремля посоветовал обратиться в нижнюю палату парламента за разъяснениями о том, на чем основана такая позиция.

Отвечая на вопрос о том, впервые ли в Кремле услышали о такой идее, Песков сказал: "Да".

15 марта Володин предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе. Об этом он сказал на первом совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма, приуроченном к пятилетию воссоединения полуострова с Россией. По словам Володина, речь идет о потерях, понесенных за 25 лет.