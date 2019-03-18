Песков заявил, что Путин в Крыму без протокола поговорит с общественностью

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который в понедельник будет работать в Крыму, считает главным пунктом своей программы встречу с общественностью, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня пятилетие воссоединения Крыма с Россией, это праздник в России для всех россиян. Президент будет работать в Крыму", - сказал представитель Кремля. По его словам, в программе значатся посещения "праздничного мероприятия", а также присутствие на открытии "одного из объектов электроэнергетики". "Сегодняшнее открытие будет финализировать полную энергосамостоятельность Крыма, более того - даже способность передавать электроэнергию на основную землю", - отметил Песков.

"Главным он [Путин] посчитал необходимым сегодня встретиться с общественностью. Это будут представители общественности, деловых структур из Севастополя и Крыма с тем, чтобы без протокола пообщаться с ними на счет того, что произошло за пять лет на полуострове, какие есть проблемы, что недостаточно, что хорошо", - уточнил Песков. Он добавил, что подобные встречи Путин регулярно проводит в разных регионах РФ.

Представитель Кремля не исключил, что у Путина в Крыму в понедельник будут и другие мероприятия, поскольку, "будучи в Крыму, президент достаточно оперативно выстраивает свою программу".

О дискуссиях по Крыму

Песков считает, что время расставит по местам все дискуссии об отношении к воссоединению Крыма с Россией.

"Мы убеждены, что ход времени расставит все по местам, - сказал он. - Люди все равно продолжают ездить и в Крым, и на Украину, они видят реальное положение дел".

"И главное - настрой крымчан, их отношение к тому, насколько изменилась в положительную сторону их жизнь за эти пять лет [нахождения Крыма в составе России], говорят сам за себя", - добавил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул. что отношения Москвы и Киева сейчас находятся практически "в свернутом состоянии", причем по инициативе украинских властей. Он напомнил, в частности, о случаях выхода Киева из ряда российско-украинских соглашений, а также запрет работы ряда российских СМИ.

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