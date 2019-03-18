Путин прибыл в Севастополь, где примет участие в церемонии ввода Балаклавской ТЭС

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Севастополь, где планирует принять участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС. Кроме того, глава государства в режиме видеоконференции даст старт работе Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани. После этого в Севастополе президент осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах и 1941-1944 годах "Малахов курган".

В тот же день Путин приедет в Симферополь, где примет участие в праздновании пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. В частности, запланирована встреча Путина с представителями общественности Республики Крым и Севастополя, а также встреча с главой делегации французских политиков, президентом ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани, который также приехал в РФ на торжества по случаю пятилетия "крымской весны". В завершении дня глава государства посетит концерт, посвященный празднованию пятой годовщины Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.