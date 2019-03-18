"Единая Россия" и Сербская прогрессивная партия подписали заявление о сотрудничестве

БЕЛГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России", заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак подписал с главой канцелярии по делам Косова и Метохии при правительстве Сербии, представителем Сербской прогрессивной партии Марко Джуричем заявление о сотрудничестве между политическими силами. Подписание состоялось в белградском отеле "Метрополь", сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

"Подписанный документ символизирует начало нашего стратегического партнерства", - заявил Турчак.

Он также отметил большое значение недавнего визита в Сербию президента России Владимира Путина.