Путин: авторы санкций против крымчан не понимают принципа демократии

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что волеизъявление крымчан - это основа демократии, и странно карать их за это введением санкций. Такую точку зрения он высказал на встрече с делегацией французских политиков во главе с президентом ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.

"Многие в мире, в Европе по разным соображениям не хотят признавать факта присоединения Крыма и Севастополя к России, говорят об аннексии Крыма со стороны России, игнорируют факт проведения референдума и голосования на этом референдуме тех людей, которые проживают на этой территории, - сказал Путин. - Если мы будем исходить из того, что важнейшим принципом демократии является волеизъявление народа, то мы тогда должны будем признать, что этот акт совершился".

Он подчеркнул, что если кто-то называет воссоединение Крыма с Россией аннексией, то проживающие на этой территории люди не имеют к этому отношения и, соответственно, не несут за это никакой ответственности. "Если это так, то это было сделано помимо их воли, - пояснил ход своих мыслей Путин. - А если это было сделано помимо их воли, тогда за что их ограничивают в правах, за что ограничивают их перемещение, выезд за границу, получение загранпаспортов, за что их наказывают, если они здесь ни при чем?".

"А если они при чем, если они пришли и проголосовали, тогда надо признать, что важнейшим принципом демократии является волеизъявление. Они это сделали, и за это их тоже невозможно наказывать", - добавил Путин. По его мнению, те, кто это все же делают, не понимают самого принципа демократии.