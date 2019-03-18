Путин не исключил приглашения премьера Израиля в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил пригласить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на открытие синагоги в Севастополе. Глава государства рассчитывает, что евреи в Крыму будут играть большую роль в развитии региона и страны.

На встрече Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя президенту рассказали о завершении строительства синагоги на месте, где во время Великой Отечественной войны происходили расстрелы евреев. Путин заметил, что уже пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие Соборной мечети в Крыму. "Давайте пригласим еще премьер-министра Израиля, пусть приезжает на открытие синагоги", - заявил российский лидер.

На замечание о том, что при строительстве синагоги возникла небольшая задержка из-за финансовых проблем, Путин отреагировал шуткой: "У евреев проблемы с финансами! Это только в Крыму возможно!". "Вообще еврейская община в России вносит огромный вклад в развитие страны. Я рассчитываю на то, что и евреи в Крыму будут играть такую же позитивную роль", - отметил президент. Он констатировал, что "иудаизм относится к числу традиционных конфессий" в РФ.