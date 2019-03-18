Путин шутливо прокомментировал карьерные перспективы Сергея Аксенова

' ТАСС/Ruptly'
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин шутливо прокомментировал просьбы представителей Крыма "не забирать" главу региона Сергея Аксенова с поста губернатора.
Одни из участников встречи президента с общественностью полуострова, представляющий крымско-татарское население, рассказал, что при нем сменилось уже 10 руководителей Крыма.
"Вы на что намекаете?" - с улыбкой уточнил президент.
"Намекаю вот на что: каждый последующий для Крыма работал хуже предыдущего, - последовал ответ. - Поэтому, ради бога, не забирайте от нас Сергея Валериевича".
"Ради бога, не будем забирать", - с улыбкой ответил Путин.