Более 300 обращений поступило в онлайн-приемную "Единой России" за первый месяц работы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 300 обращений подано за первый месяц работы онлайн-приемной председателя "Единой России", премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом сообщила в понедельник председатель комиссии президиума генсовета партии по работе с обращениями граждан, вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

"Общественные приемные с 18 февраля 2019 года ввели новый формат коммуникации с людьми в рамках информационной системы "онлайн-прием обращений граждан". За первый месяц работы в онлайн-приемную председателя партии подано 324 обращения, что превышает количество письменных обращений, поступивших за этот период", - приводит слова сенатора пресс-служба единороссов.

Карелова отметила, что пока сервисом пользуются в основном работающие граждане и студенты. Основные темы их обращений - улучшение жилищных условий и услуги ЖКХ. "Многие обращения содержат просьбы о юридической консультации или поддержке", - уточнила политик.

"Каждый день число пользователей онлайн-приемной становится больше, что подтверждает ее востребованность", - подчеркнула зампредседателя Совфеда. "Мы также видим по поступившим обращениям, что необходимо усилить информационную работу в наших приемных, активнее информировать граждан о национальных проектах и законодательной деятельности, направленной на выполнение поручений президента, данных по итогам послания [Федеральному собранию]", - заключила Карелова.