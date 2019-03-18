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Путин высказался за патриотическое воспитание молодежи без идеологизации такой работы

Президент считает, что молодых людей нужно воспитывать на основе знания собственной истории

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Государство будет развивать сеть воспитания молодежи на основе патриотических идей, но не идеологизируя эту работу, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью Крыма и Севастополя.

"Это очень важная тема. Это касается школьников, молодых людей, подростков, - сказал Путин. - Это не значит, что нужно навязывать одну идеологию, но воспитывать молодых людей, граждан страны молодых на основах патриотизма, любви к отечеству, на основе знания собственной истории, на основе различных идей по планам развития страны - чрезвычайно важная вещь".

Глава государства добавил, что такая сеть будет создаваться по стране, и обещал подумать, как оказать ресурсную поддержку.

Путин провел параллель с советской системой воспитания молодежи. "Была какая-то работа с детьми: октябрята, пионеры, комсомольцы и т.д. - напомнил он. - Люди были погружены в общенациональную повестку".

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