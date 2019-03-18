Путин надеется, что русофобская волна на Украине стихнет после выборов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что с нынешним руководством Украины нельзя "сварить кашу", Москва будет ждать, когда здравый смысл в Киеве восторжествует.

"Русский и украинский народ никогда не ссорились, и сейчас они, по моему глубочайшему убеждению, в ссоре на находятся. У нас непонимание только с сегодняшним руководством Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу, добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений", - заявил глава государства на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя. Путин признался: "что они [нынешние киевские власти] творят иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински "з глузду з'їхав" - с ума сошел?"

Российский лидер заверил, что Москва будет готова выстраивать отношения с Киевом тогда, когда там "здравый смысл восторжествует". "Надеюсь, что волна предвыборных различных ситуаций и комбинаций на Украине, которую сейчас мы наблюдаем, замешанная на русофобии, она схлынет и будут созданы хоть какие-то условия для развития межгосударственных связей", - рассчитывает Путин.

Президент РФ подчеркнул, что "украинцы в России - третья по численности этническая группа: русские, потом татары пять миллионов примерно, три миллиона украинцев". "Я уверен 100% - украинцы не чувствуют в России какую-то ущемленность ни в чем абсолютно, в том числе и в Крыму", - отметил глава государства. По мнению Путина, "уровень отношений между людьми всегда был, есть и будет очень серьезным". "Люди просто запуганы [на Украине], боятся, боятся даже родственникам позвонить в Россию, СБУ прослушает и потом проблем не оберешься", - сказал президент.

"Время все лечит. Уверен, что глубокие корни нашей общей истории, культуры, веры возьмут верх над всякой политической пеной сегодняшнего дня", - заявил Путин.