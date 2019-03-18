В Совфеде назвали причину размещения Ту-22М3 в Крыму

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россия разместила эскадрильи бомбардировщиков ТУ-22М3 в Крыму в ответ на размещение НАТО системы противоракетной обороны (ПРО) в Румынии в 2015 году, сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Размещение американских ПРО в Румынии стало серьезным вызовом, в ответ на который Министерство обороны России приняло решение о размещении в Крыму, на авиабазе в Гвардейском, эскадрильи дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. Этот шаг кардинально изменил баланс сил в регионе", - пояснил Бондарев.

Сенатор также отметил, что в тот период, когда Крым находился в составе Украины, сохранялась возможность "запереть" российский флот в Черном море. По его словам, за его базирование в Крыму РФ каждый год платила Украине около $100 млн и "все время находилась под угрозой шантажа о непродлении договора".

"Если бы не оперативный возврат Крыма и Севастополя в состав России, территории ушли бы под протекторат США. Американская "метрополия" молниеносно развернула бы там свои боевые комплексы. В случае войны можно было беспрепятственно выставить препоны для наших кораблей: например, заминировать дно Босфора", - подчеркнул Бондарев.

По словам сенатора, в данный момент такой сценарий развития событий полностью исключен, так как комплексы "Искандер" всеохватно контролируют черноморское побережье на всем его протяжении, включая Босфор.

Воссоединение Крыма с Россией

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% участников референдума в Крыму и Севастополе соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Путин 18 марта пребывает в Крыму, где празднуют пятилетие воссоединения полуострова с Россией.