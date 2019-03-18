Совфед будет следить за применением законов о борьбе с фейками и оскорблением госсимволов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Совет Федерации совместно с Общественной палатой РФ и Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет следить за правоприменительной практикой при реализации законов о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также публикуемых в интернете материалов, оскорбляющих общество, госсимволы и институты власти РФ. Об этом сообщил ТАСС в понедельник глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, один из авторов законов Андрей Клишас.

Госдума приняла резонансные законы 7 марта, Совет Федерации одобрил их 13 марта, в понедельник их подписал президент РФ Владимир Путин.

"В целях обеспечения защиты прав и законных интересов личности и общества в информационном пространстве Совет Федерации совместно с Общественной палатой, Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и другими институтами гражданского общества будет осуществлять мониторинг правоприменительной практики", - сказал Клишас.

По словам сенатора, основной целью изменений, предусмотренных законами, является необходимость обеспечить с учетом современных условий достоверность распространения в интернете общественно значимой информации, а также соблюдения правил допустимого поведения.

"Законы направлены на создание условий по защите прав человека и общественной нравственности в интернете. В этих целях поправками предусмотрены меры по предупреждению и пресечению распространения в интернете недостоверной информации под видом достоверных сведений, а также материалов, содержащих в неприличной форме явное неуважение к общественным и государственным институтам", - подчеркнул глава комитета СФ.

Законы устанавливают порядок ограничения распространения и удаления недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает общественные угрозы, а также материалов, оскорбляющих в неприличной форме человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающих явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть. Поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ вводится административная ответственность за указанные деяния.