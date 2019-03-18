Россия признает Македонию под наименованием "Республика Северная Македония"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Москва признает Республику Македонию под новым названием "Республика Северная Македония". Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"19 февраля 2019 года в посольство России в Скопье поступила нота МИД Республики Македонии с уведомлением об изменении официального названия этого государства на "Республику Северную Македонию". Российская Федерация признает эту страну под новым наименованием "Республика Северная Македония", - информировали в дипведомстве.

17 июня 2018 года главы МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали Преспанское соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Цель документа - разрешить многолетний спор с Афинами о названии балканской республики, которое совпадало с наименованием северной греческой области, и открыть Скопье путь в НАТО и Евросоюз. 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию, а через две недели парламент Греции ратифицировал соглашение. 14 февраля министерство иностранных дел Республики Северная Македония уведомило о смене названия страны секретариат ООН, страны-участницы и страны-наблюдатели ООН, а также все международные и региональные организации.