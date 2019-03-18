Посольство России осудило нападение на главного раввина Эстонии

ТАЛЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Посольство России в Таллине выступило с резкой критикой антисемитской акции в адрес главного раввина Эстонии Шмуэля Кота.

"Посольство Российской Федерации в Эстонской Республике категорически осуждает кощунственные антисемитские высказывания в адрес главного раввина Эстонии Ш. Кота", - говорится в распространенном в понедельник сообщении дипмиссии.

"Особое негодование вызывают угрозы повторения чудовищных злодеяний гитлеровцев, уничтоживших в лагерях смерти миллионы евреев, русских, украинцев, белорусов, поляков и представителей других "неарийских" народов, - отметили в диппредставительстве. - Не обошло это стороной и оккупированную немцами Эстонию. Памятники на месте бывшего концлагеря в Клоога тому наглядное подтверждение".

"Российская сторона неоднократно предупреждала эстонские власти о том, что потакание героизации нацистских преступников и их пособников, в честь которых регулярно проводятся сборища, устанавливаются памятные доски и бюсты, рано или поздно принесет свои ядовитые плоды. Именно игнорирование такого рода позорных явлений внушает чувство безнаказанности сторонникам возобновления в Эстонии режима "юденфрай", - подчеркнули в посольстве.

Накануне полиция Эстонии задержала 27-летнего мужчину, который в субботу оскорбил главного раввина республики. Как сообщила агентству BNS пресс-служба муниципальной полиции, инцидент произошел, когда патруль оштрафовал молодого человека за безбилетный проезд в трамвае. В момент оформления протокола мужчина заметил проходившего мимо трамвайной остановки Кота с детьми и начал оскорблять его. Полиция взяла злоумышленника под стражу на 48 часов, он уже признался в содеянном.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас осудил данную антисемитскую акцию.