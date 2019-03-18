Грушко заявил, что многие в ЕС сожалеют из-за срыва безвизового режима с Россией

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. В Евросоюзе многие "кусают локти" из-за провала переговоров о введении безвизового режима с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью журналу "Международная жизнь".

"Мы в принципе готовы идти в сфере визовой либерализации, смягчения визовых требований так далеко, как готов идти Евросоюз. Одна из стратегических ошибок Евросоюза заключалась в том, что в какой-то момент они очень испугались введения безвизового режима в России", - сказал он.

"Теперь, я знаю, многие в Европе кусают локти, потому что это был бы реальный прорыв, который улучшал бы качество отношений России и ЕС", - добавил заместитель министра.

Грушко указал, что Россия работает над некоторыми проектами, которые позволили бы значительно упростить визовые требования при посещении ряда регионов РФ. "И, конечно, если бы Евросоюз сказал, что они готовы к возобновлению работы над введением безвизового режима, я думаю, ответ был бы позитивным", - отметил дипломат.

Россия и ЕС заявили о намерении ввести безвизовый режим на саммите в мае 2005 года. В 2006 году было подписано соглашение об упрощении визового режима. В 2007 году стороны запустили диалог о безвизовом режиме. Эти переговоры об отмене виз были приостановлены решением саммита ЕС 6 марта 2014 года в рамках первого блока ограничительных мер в связи с украинским кризисом.