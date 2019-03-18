Грушко считает, что миссия ОБСЕ на Украине должна обратить внимание на захваты храмов УПЦ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Ситуация с захватами храмов Украинской православной церкви должна оказаться в поле зрения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью журналу "Международная жизнь".

"Серьезнейшая тема - это нарушение прав верующих в результате грубейшего вмешательства Киева в религиозную жизнь, - сказал он. - Идут захваты храмов. Это должно быть в поле зрения миссии".

В канонической Украинской православной церкви уже не раз заявляли о захвате храмов. По ее данным, с 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот, на Украине при поддержке радикалов оказались захвачены десятки храмов. Объявление о создании так называемой Православной церкви Украины под эгидой Константинопольской патриархии только усугубило эту ситуацию.

31 января на Украине вступил в силу закон об изменении юрисдикции приходов путем голосования общины. При этом само определение принадлежности верующих к той или иной общине в законе должным образом не прописано. Эксперты еще на стадии обсуждения законопроекта предупреждали, что власти таким образом пытаются создать механизм отъема храмов у канонической УПЦ.