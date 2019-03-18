Посольство РФ: позиция Великобритании по Крыму основана на неуважении прав его жителей

"В этой позиции Лондона нет ничего нового. Она основана на полном неуважении к правам и интересам жителей Крыма, да и всей Украины, где власть в 2014 году сменилась неконституционным путем при прямой поддержке Запада. Столкнувшись с государственным переворотом в Киеве, сопровождавшимся разгулом неофашистских элементов и прямыми угрозами организации массовых акций насилия в Крыму, народ Крыма принял решение о невозможности дальнейшей реализации своего права на самоопределение в рамках украинского государства, провозгласил независимость от Украины и возвращение в состав России", - говорится в сообщении.

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Позиция Великобритании по вопросу воссоединения Крыма с Россией основана на полном неуважении к правам и интересам жителей полуострова и всей Украины. Об этом говорится в распространенном в понедельник коммюнике посольства РФ в Лондоне в ответ на соответствующий комментарий британского главы МИД Джереми Ханта, который осудил вхождение Крыма в состав РФ.

"То, что Лондон игнорирует волеизъявление крымчан, нас не удивляет. Недоумение и возмущение вызывает другое: в подкрепление своих уже стандартных тезисов Хант оперирует прямым подлогом фактов. Так, например, в заявлении утверждается, что Россия "навязала свое гражданство" жителям полуострова (подача такая, будто гражданство это нечто плохое). На деле же каждому жителю Крыма был предоставлен выбор: остаться гражданином только России, только Украины или обоих государств. Подход России к этому вопросу основан на Конституции страны, которая прямо разрешает гражданам иметь двойное гражданство. Предлагаем Джереми Ханту сравнить это с подходом Украины, где двойное гражданство запрещено", - отметили в посольстве.

"Более того, не далее как в октябре 2018 года министр иностранных дел [Украины] Павел Климкин заявлял, что все случаи получения крымчанами российского гражданства должны расследоваться спецслужбами. Отличная иллюстрация того, кто кому что "навязывает". Кроме того, возникает вопрос: если Великобритания и другие западные страны считают крымчан с российскими паспортами "жертвами" политики "навязывания гражданства", то почему они продолжают наказывать их массовыми отказами в выдаче виз?" - задались вопросом в диппредставительстве РФ.

В сообщении российского посольства обращено внимание также на то, как Хант снова осуждает Россию за якобы "необоснованное применение силы против украинских военных кораблей" и требует немедленного освобождения украинских военнослужащих, "пытавшихся законно пересечь Керченский пролив". "Британская сторона вновь сознательно передергивает факты, "забывая" о том, что украинские корабли пытались пройти Керченским проливом в нарушение процедуры прохода, которая действовала многие десятилетия, в том числе и при украинской администрации. И до, и после ноябрьского инцидента Керченский пролив оставался и остается открытым для мирного прохода торговых судов всех стран и военных кораблей как России, так и Украины. Готовность же "покрывать" любую провокацию киевских властей лишь укрепляет их в осознании собственной безнаказанности и поощряет к новым авантюрам", - указывается в коммюнике.

"Самой же яркой характеристикой того, как на самом деле в Лондоне заботятся о жителях Крыма, свидетельствует данная Хантом оценка строительства Керченского моста как "незаконного" и "неприемлемого". Не припомним, чтобы подобные эпитеты применялись к осуществляемой Украиной политике транспортной, торговой и энергетической блокады Крыма", - подчеркнули в российском посольстве.

Воссоединение Крыма с Россией

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.