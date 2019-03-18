Лавров обсудит с главой МИД Алжира двусторонние отношения и ситуацию в республике

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник в Москве с вице-премьером Алжира, главой МИД Рамтаном Ламамрой переговоры, на которых будут рассмотрены вопросы двусторонних отношений, в частности торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество, а также ситуация в республике и обстановка в регионе.

Лавров посетил Алжир в январе этого года, где встретился с занимавшими в то время посты премьер-министра и главы МИД Ахмедом Уяхьей и Абделькадером Месахелем.

"Наши страны объединяет приверженность мирному урегулированию конфликтных ситуаций, невмешательству в дела других государств, обеспечению стабильности и баланса интересов в международных отношениях при соблюдении главенствующей роли ООН, уважении норм и принципов международного права, включая право народов самим решать свою судьбу без какого-либо вмешательства извне", - отметили в преддверии визита в российском дипведомстве.

Из первых рук

На днях в различных городах Алжира прошли манифестации в знак протеста против объявленного 11 марта президентом Абдельазизом Бутефликой решения перенести выборы главы государства. Тогда же Бутефлика заявил о перестановках в правительстве и запуске общенациональной конференции, которая призвана разработать новый проект конституции. Оппозиция отвергла диалог с властями и отказалась участвовать в конференции. Между тем консультации по формированию нового правительства начаты с премьер- министром Нуреддином Бедуи при участии Ламамры.

Как заявил глава МИД республики, Алжир не допустит ошибок, как Сирия и Ливия, страну не захлестнет насилие.

В свою очередь российская сторона надеется из первых рук получить информацию о развитии ситуации в республике. "Рассматриваем происходящие в Алжире события как сугубо внутреннее дело дружественной России страны, - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - При этом надеемся, что возникающие проблемы будут и в дальнейшем решаться в конструктивном и ответственном ключе в русле общенационального диалога".

Под флагом декларации

Особое значение в двусторонней договорно-правовой базе имеет подписанная в ходе визита Бутефлики в Россию в 2001 году декларация о стратегическом партнерстве.

По данным МИД РФ, Алжир занимает одно из первых мест в Африке и арабском мире по закупкам российской продукции. Товарооборот второй год подряд поддерживается на уровне $4,6 млрд. Как заявил в январе Лавров, целый ряд компаний РФ уже работает в республике, многие хотят присоединиться к соответствующим проектам вместе с алжирскими партнерами.

Кроме того, стороны обсуждают вопросы либерализации визового режима.