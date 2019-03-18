Дипломаты России и США проведут в Риме консультации по ситуации в Венесуэле

РИМ, 19 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков проведет во вторник в итальянской столице встречу со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом, на которой стороны обсудят складывающуюся в Боливарианской Республике ситуацию.

Эти переговоры станут первыми консультациями Москвы и Вашингтона по данной проблеме, подходы к урегулированию которой у сторон, очевидно, разнятся. Именно Соединенные Штаты первыми признали временным главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо, в то время как Россия выступает в поддержку правительства Николаса Мадуро, который разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. А когда американская сторона озвучила инициативу проведения двусторонних консультаций по Венесуэле, Москва подтвердила готовность к такому разговору лишь при соблюдении принципов Устава ООН.

Рябков сообщил ТАСС, что на встрече предостережет представителей Вашингтона от силового вмешательства и других форм противозаконного воздействия на легитимную власть в Каракасе. Как известно, в Москве неоднократно выражали тревогу в связи с тем, что сценарий военного вмешательства США в дела Венесуэлы до сих пор сохраняется. Более того, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в функции спецпредставителя США по Венесуэле вовсе не входит поиск путей мирного урегулирования в этой стране - Абрамс занимается исключительно нагнетанием напряженности, чтобы таким образом найти предлог для применения силы.

Российская сторона на переговорах также намерена указать американцам на необходимость прилагать усилия для начала внутривенесуэльского диалога. В настоящее время Москва не имеет контактов с представителями венесуэльской оппозиции, но при этом активно поддерживает официальный Каракас. Примечательно, что встреча Рябкова и Абрамса пройдет на фоне последних заявлений Мадуро о необходимости уйти в отставку нынешнему правительству республики ради "защиты Родины от любой угрозы".

Разногласия вокруг сотрудничества

Как ожидается, на встрече в Риме дипломаты затронут вопросы практического взаимодействия с Каракасом. Известно, что Соединенные Штаты твердо настроены на применение всех имеющихся у них рычагов экономического характера для оказания давления на Венесуэлу. Например, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил о возможности введения новых санкций в отношении республики, чтобы "усилить хватку и лишить Мадуро денег".

Более того, представители Вашингтона неоднократно говорили о готовности ввести санкции в отношении третьих стран, оказывающих поддержку правительству Мадуро. Так, на прошлой неделе минфин США наложил рестрикции на российско-венесуэльский банк "Еврофинанс Моснарбанк". В МИД РФ этот шаг назвали нелегитимным и бессмысленным, в очередной раз призвав США одуматься и перейти, наконец, к нормальной совместной работе под эгидой ООН по содействию стабилизации ситуации в Венесуэле на основе принципов международного права. В интервью журналу "Международная жизнь" Рябков подчеркнул, что никаких причин для сворачивания материального сотрудничества между Россией и Венесуэлой нет.