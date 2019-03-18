"Известия": РФ направит США запрос о передаче Ярошенко для отбывания наказания на родине

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Минюст России обратится к компетентным органам США с просьбой передать заключенного соотечественника Константина Ярошенко для дальнейшего отбывания наказания на родине. Об этом сообщила во вторник газета " Известия " со ссылкой на письмо Министерства юстиции РФ, адресованное российскому летчику.

"В письме минюста США о принятом 20 апреля 2017 года решении об отказе в передаче вас в РФ для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы американская сторона информировала Минюст РФ о том, что возможность повторного рассмотрения данного вопроса наступит по истечении двухлетнего срока с даты принятия указанного решения", - говорится в послании российского ведомства на имя Ярошенко.

По данным газеты, соответствующий запрос будет направлен американской стороне после 20 апреля. Решение об этом, как пишут "Известия", было принято Минюстом во взаимодействии с МИД РФ.

"Если смотреть на прошлые попытки вернуть меня на основании моего прошения, то все три раза мне отказывали. При этом последний раз мы ждали ответа более семи месяцев. Тогда начальник департамента международных переводов Паула Вульф лично отказала в моем возвращении в Россию", - сообщил изданию Ярошенко. Тем не менее, он надеется, что "в этот раз все будет иначе" и его "перевод будет произведен уже в этом году".

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным.

Представители российских властей и семья летчика, которая проживает в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к властям США с просьбой передать его российской стороне. В августе 2018 года жене и дочери Ярошенко впервые за семь лет удалось с ним встретиться.