Посол РФ в Китае: АТР становится новым центром экономического и политического влияния

ШАНХАЙ, 19 марта. /ТАСС/. Экспертная оценка проживающими в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) российскими соотечественниками реалий этих стран приобретает особую важность в условиях активного участия России в происходящих в регионе процессах. Об этом говорится в приветственном обращении посла РФ в Китае Андрея Денисова, которое было зачитано на открывшейся во вторник в Шанхае XIII региональной конференции организаций российских соотечественников стран Азии "Русскоязычные диаспоры за сотрудничество".

"Азиатско-Тихоокеанский регион последовательно превращается в новый центр экономического и политического влияния. В последние годы Россия все более активно выстраивает отношения со странами региона, делая особый акцент на экономическом сотрудничестве. В условиях деятельного участия нашей страны в процессах, разворачивающихся на пространстве АТР, особую важность приобретают знания и экспертная оценка соотечественниками реалий этих стран", - отметил посол, обратив внимание на то, что в этом году в конференции, которая впервые проходила 12 лет назад в Пекине, принимают участие представители русской диаспоры из 11 стран.

Что касается Китая, то, как отметил Андрей Денисов, общественные объединения российских соотечественников действуют в настоящее время в 13 городах этой страны. "Большинство проживающих в КНР российских граждан активно участвуют в работе по сохранению и популяризации русского языка и культуры, достойно представляют нашу страну и способствуют укреплению российско-китайского сотрудничества в различных сферах. Соотечественники активно участвуют в организации гуманитарных проектов, в том числе направленных на увековечение памяти героев Великой Отечественной войны", - подчеркнул посол, добавив, что самой масштабной из таких акций в прошлом году стал "Бессмертный полк", прошедший в 10 китайских городах.

В этом году на региональную конференцию в Шанхае собрались представители организаций российских соотечественников из различных городов Китая (Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Гонконга), а также Индии, Ирана, Камбоджи, Монголии, Непала, Сингапура, Республики Корея, Таиланда и Японии. В числе участников также представители МИД РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).