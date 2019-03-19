Карасин назвал востребованным вклад соотечественников в Азии в инновационное развитие РФ

ШАНХАЙ, 19 марта. /ТАСС/. Российские соотечественники в странах Азии вносят особый вклад в поддержание родного языка и сохранение этнокультурной самобытности. Особо востребована их роль в поступательном и инновационном развитии России, говорится в приветственном обращении статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина, которое было зачитано на открывшейся во вторник в Шанхае XIII региональной конференции организаций российских соотечественников стран Азии "Русскоязычные диаспоры за сотрудничество".

"В сфере приоритетного внимания соотечественников, проживающих в государствах Азии, консолидация объединений соотечественников в деле обеспечения индивидуальных прав и коллективных интересов наших диаспор за рубежом, поддержание родного языка, сохранение этнокультурной самобытности. Возрастает интерес к деятельности на этом поприще представителей молодого поколения, сделавших свой выбор в пользу духовной и культурной связи с Россией. Как никогда востребованы площадки общественных обсуждений и ваш вклад в поступательное и инновационное развитие страны, активизацию деловых контактов с российскими регионами", - подчеркнул замминистра.

Карасин особо отметил сохранение соотечественниками общей исторической памяти. "Время приближает нас к 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне, подготовка к которой началась во всех российских общинах. Все мы с вами беспрестанно черпаем силы в этой Победе, самым решительным образом осуждаем попытки реабилитировать и героизировать нацистов, выступаем в защиту исторической правды о решающем вкладе в Победу всех народов нашего отечества", - отметил замглавы МИД РФ. По его словам, проведение конференции вновь демонстрирует сплоченность соотечественников за рубежом.

В этом году на региональную конференцию в Шанхае собрались представители организаций российских соотечественников из различных городов Китая (Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Гонконга), а также Индии, Ирана, Камбоджи, Монголии, Непала, Сингапура, Республики Корея, Таиланда и Японии. В числе участников также представители МИД РФ, Совета Федерации и Россотрудничества.