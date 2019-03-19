Аксенов назвал сотрясанием воздуха заявление Порошенко о мерах по возвращению Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал сотрясанием воздуха заявление президента Украины Петра Порошенко о мерах, которые необходимо принять для "возвращения" полуострова в ее состав.

"Высказывания украинских политиков, вот уже пять лет "возвращающих" Крым, особенно глупо выглядят на фоне огромных успехов российского полуострова и стремительной деградации самой Украины… Именно поэтому все их заявления были, есть и останутся пустым сотрясанием воздуха", - написал он во вторник на своей странице в Facebook.

Порошенко, выступая прямом эфире украинского телеканала ICTV, объяснил, что он подразумевает под политико-дипломатическими мерами по установлению контроля Киева над Крымом. По сути, план президента Украины сводится к усилению санкционного давлению на Россию.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Восемнадцатого марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.