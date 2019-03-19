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Лавров: Россия выступает против вмешательства извне в ситуацию в Алжире

Российский министр заявил, что в Москве видят попытки расшатать ситуацию в республике

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Россия видит попытки расшатать ситуацию в Алжире и выступает против вмешательства в ситуацию извне. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой.

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"Конечно, нас волнуют те события, которые сейчас происходят в вашей стране, - отметил он. - Мы видим попытки расшатать ситуацию и категорически выступаем против какого-либо вмешательства в эти процессы. Уверены, что на основе конституции Алжира алжирский народ, алжирское руководство решат все возникающие проблемы".

Глава МИД РФ также выразил заинтересованность в продолжении российско-алжирского "доверительного диалога в русле тех принципов, которые заложены в декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами".

"На основе этой декларации у нас интенсивно развиваются отношения во всех областях: и в торгово-экономической, и в инвестиционной, и гуманитарной, и военно-технической, - обратил внимание Лавров. - И по внешнеполитическим вопросам мы тесно координируем свои действия, в том числе в ООН и на других многосторонних площадках".

В Алжире с 22 февраля не утихают массовые акции протеста против продления полномочий президента Абдельазиза Бутефлики. В ответ на эти требования 11 марта Бутефлика в послании к нации объявил об отказе баллотироваться на пятый президентский срок, отсрочке ранее намеченных на 18 апреля президентских выборов, перестановках в правительстве и запуске общенациональной конференции.

Однако оппозиция отвергла диалог с властями и отказалась участвовать в общенациональной конференции. Противники правящего режима заявили о намерении продолжать манифестации и добиваться от Бутефлики и его окружения немедленного ухода, а не ждать 10-12 месяцев, пока будет принята новая конституция, и проведены выборы нового президента.

В новость были внесены изменения (12:12 мск) - добавлены подробности после второго абзаца

 

 

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Бутефлика, АбдельазизЛавров, Сергей ВикторовичАлжирРоссия
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