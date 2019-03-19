Песков: приход к власти на Украине "президента мира" станет лучшим вариантом для России

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Лучшим вариантом для России станет, если на Украине будет избран президент, нацеленный не на конфронтацию, а на выстраивание мира со всеми странами, в том числе и с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел на Украине и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией. Это можно сказать однозначно", - отметил он.

При этом Песков особо отметил, что "можно сказать однозначно, что при нынешнем [президенте Украины] лучше быть не может" в плане выстраивания двусторонних отношений РФ и Украины. "Остальное - нужно внимательно следить за тем, что будет происходить", - добавил он, напомнив, что президент Владимир Путин, находясь в Крыму 18 марта, весьма исчерпывающе охарактеризовал свое отношение к перспективам выстраивания хоть каких-то отношений с нынешним руководством Украины. "Это было сделано весьма красноречиво и не нуждается в каких-то дополнениях", - заключил Песков.

Ранее в понедельник выступая на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, президент России Владимир Путин сказал, что с нынешним руководством Украины вряд ли можно "сварить кашу", и Москва будет готова выстраивать отношения с Киевом тогда, когда там "здравый смысл восторжествует". В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается "варить кашу" с российским руководством и выступает за усиление санкционного давления на Москву.

Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта. Согласно последним опросам, лидирует в президентском рейтинге Владимир Зеленский с поддержкой более 34% избирателей. При этом, по данным социологов, рейтинги лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и главы государства Петра Порошенко снижаются. Действующего президента поддерживают 14,22%, Тимошенко - 12,9%. В тоже время к лидерам первой тройки приближается основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко. Его кандидатуру, по данным опроса, поддерживают 11,1% респондентов. За остальных кандидатов готовы проголосовать меньше 7%. Опрос проводился 16-17 марта. Было опрошено 164 590 респондентов старше 18 лет по всей Украине. Погрешность выборки не превышала 1,5%.

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