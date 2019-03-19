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Ситуация на Корейском полуострове

Москва и Сеул договорились разработать шаги по урегулированию на Корейском полуострове

Представители МИД России и Южной Кореи обсудили ситуацию в регионе и договорились координировать работу на этом направлении

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун договорились разработать шаги по урегулированию на Корейском полуострове. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении российского дипведомства по итогам их консультаций в Санкт-Петербурге.

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"Предметно обсуждалась ситуация вокруг Корейского полуострова. Подчеркнута необходимость наращивать усилия всех вовлеченных сторон по поиску политико-дипломатического решения проблем субрегиона, разработке и реализации совместных шагов на треке корейского урегулирования", - отметили в министерстве.

Стороны условились поддерживать плотную координацию на данном направлении.

Ли Ду Хун после встречи с Моргуловым отправится в Брюссель на переговоры с ЕС.

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КНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяМоргулов, Игорь Владимирович
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