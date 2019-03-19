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Путин поручил Генпрокуратуре поднять уровень защиты детей от преступных посягательств

Президент России попросил ведомство всесторонне проанализировать ситуацию в этой сфере

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проработать меры по повышению уровня защищенности детей и подростков от преступных посягательств. С таким призывом он обратился к прокурорам, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

"Нужно серьезно повысить уровень защищенности детей и подростков от преступных посягательств, - сказал Путин. - Прошу Генеральную прокуратуру всесторонне проанализировать ситуацию в этой сфере и предложить дополнительные меры по профилактике подобных преступлений".

По словам российского лидера, он ждет от прокуроров большей результативности в вопросе защиты прав несовершеннолетних. Путин констатировал, что несмотря на проведенную работу, нарушений в этой сфере все еще очень много, более того, по итогам 2018 года их число выросло.

В новость были внесены изменения (14:18 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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