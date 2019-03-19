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Путин потребовал от прокуроров противостоять произволу

Президент также поблагодарил военных прокуроров за добросовестное выполнение служебных обязанностей, за профессионализм и принципиальность

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил повышение дисциплины в войсках и потребовал неукоснительного соблюдения законов в стране.

"Принципиальная позиция военных прокуроров позволила обеспечить позитивную динамику в состоянии дисциплины и правопорядка в войсках", - констатировал глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Он поблагодарил военных прокуроров "за добросовестное выполнение служебных обязанностей, за профессионализм и принципиальность".

"Нужно и впредь работать столь же результативно, добиваться неукоснительного и единообразного исполнения законов на всей территории Российской Федерации, решительно противостоять любым проявлениям произвола и правового нигилизма", - поставил задачи Путин.

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