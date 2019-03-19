Представитель РФ отверг выпады Вашингтона в адрес Москвы в сфере контроля над вооружениями

ЖЕНЕВА, 19 марта. /ТАСС/. Заместитель постоянного представителя России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Александр Дейнеко отверг утверждения Вашингтона о том, что Москва якобы нарушает соглашения в сфере контроля над вооружениями. Выступая во вторник на сессии Конференции по разоружению, он расценил как "поток ничем неподкрепленных измышлений" упреки в адрес РФ, прозвучавшие в выступлении помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Илим Поблет.

"Я сейчас не буду углубляться в детали и устраивать подробный разбор пространного выступления госпожи Поблет, - сказал дипломат. - Российские принципиальные подходы к данной области будут изложены в выступлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на завтрашнем заседании Конференции по разоружению. После этого в ходе тематических дискуссий мы готовы привести аргументацию с нашей стороны, которая наглядно докажет беспочвенность и надуманность утверждений, которые прозвучали в выступлении высокопоставленного американского официального лица".

Ранее Поблет обвинила Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отравлении Скрипалей в британском Солсбери, вторжении в соседние страны и попытках аннексировать часть их территории.

1 февраля глава Белого дома Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия нарушает договор. В ответ на это решение президент РФ Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. При этом он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблематике, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.