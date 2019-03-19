Лавров: Волкеру стоило бы воздержаться от слов о выгоде членства Балтии в НАТО для России

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что спецпредставителю Госдепартамента по Украине Курту Волкеру стоило бы воздержаться от высказываний о якобы выгоде для России членства Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО.

Ранее Волкер заявил, что Москва получает выгоду от присоединения стран Балтии к альянсу, поскольку там наблюдается экономическое процветание и царит мир.

"Курт Волкер постоянно делает заявления по куда более широким темам, чем украинское урегулирование, - сказал министр во вторник на пресс-конференции. - Экономическое развитие определяется конкретной статистикой, которая должна показать, на чем базируется рост, как создавалась промышленная и в целом экономическая база этих государств, как сказалось на развитии нынешнее членство в ЕС, как себя ощущают граждане".

"Если под "миром" предполагается политика Латвии и Эстонии по увековечиванию безгражданства, вытеснению русского языка, регулярные неонацистские марши, потакания националистам и стимулирование раскола общества на радикалов и антифашистов, то я сильно сомневаюсь, что подобный "мир" выгоден для России, - отметил Лавров. - Это невыгодно ни России, ни любому другому государству, включая страны Прибалтики".

Министр напомнил, что Запад при вступлении стран Балтии в НАТО обещал, что Латвия, Литва и Эстония "успокоятся и будут жить с Россией по-добрососедски, в мире и дружбе". "В итоге они не только не умерили свои антироссийские высказывания и политику, но и стали одними из лидеров русофобов в западном мире, - констатировал глава МИД РФ. - НАТО и ЕС сейчас во многом свои антироссийские действия выверяют по позиции, которую навязывают три прибалтийские страны".

"Поэтому о выгоде для России господин Волкер лучше бы помолчал. Для нас выгодна такая ситуация, которая будет объединять все страны нашего общего континента", - заключил Лавров.