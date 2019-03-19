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Отставка Нурсултана Назарбаева
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Матвиенко назвала неожиданной новость о сложении полномочий Назарбаева

Спикер Совфеда назвала его мудрым политиком
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ОРЕНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала неожиданной новость о сложении полномочий президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент ТАСС.

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"Это такая серьезная, неожиданная новость, особенно для Оренбургской области, которая находится на границе с Казахстаном", - сказала Матвиенко во время рабочей поездки в этот регион, комментируя новость о сложении полномочий Назарбаева.

Спикер Совфеда заявила, что 19 марта намерена поговорить по телефону с и.о.президента Казахстана, спикером Сената Токаевым.

По словам Матвиенко, Казахстан во время исполнения обязанностей президента Токаевым будет в надежных руках. 

"Что касается Токаева, то это мой коллега, председатель Сената, он видный государственный деятель, замечательный дипломат, который прошел уникальную международную школу. Я не знаю, будет ли Токаев выставлять свою кандидатуру. Но то, что на переходный период Казахстан находится в надежных, твердых руках, в этом я абсолютно уверена", - заявила Матвиенко журналистам.

Она назвала Нурсултана Назарбаева мудрым политиком. "По его инициативе строится Евразийский экономический союз, он был настроен на расширение и укрепление взаимоотношений между РФ и Казахстаном", - подчеркнула Матвиенко, добавив, что если Назарбаев принял решение об отставке, то "так было нужно".

В новость были внесены изменения (17:21 мск) — добавлены подробности

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Матвиенко, Валентина ИвановнаКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан АбишевичОтставка Нурсултана Назарбаева
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