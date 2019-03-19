В Росгвардии рассказали, сколько выходцев из Дагестана воюют в Сирии на стороне боевиков

МАХАЧКАЛА, 19 марта. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. выходцев из Дагестана принимают участие в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков, сообщил начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов на пресс-конференции в Махачкале.

"Более 1300 дагестанцев [на сегодня], которые воюют в Сирийской Арабской Республике. Если они будут возвращаться, сами представляете [что будет]. Это люди, которые кроме как убивать, насиловать больше ничего не умеют. [Если] эта масса вернется, большая проблема будет у нашего северокавказского региона. Поэтому мы проводим эти профилактические мероприятия", - сказал Баачилов.

Руководитель регионального управления Росгвардии сообщил, что на сегодня "достаточное количество" боевиков установлено и задержано из тех, кто вернулся из Сирии, а кто-то уничтожен во время спецопераций.

"Устрашает, что в последнее время очень часто оперативники МВД устанавливают факты, когда в Сирию выезжают молодые девушки от 18 до 25 лет. И не с мужьями, они просто выезжают туда для участия в боевых действиях. Очень большое количество наших девушек выезжает в Сирию", - добавил Баачилов.

В марте 2018 года со ссылкой на министра внутренних дела Дагестана Абдурашида Магомедова сообщалось о примерно 1,3 тыс. жителей Дагестана, принимающих участие в деятельности международных террористических организаций.

По словам главы МВД Дагестана, в 2017 году были задержаны 15 человек, вернувшихся из Сирии, где они принимали участие в боевых действиях на стороне боевиков. Еще 23 человека были задержаны при попытке выехать в Сирию для участия в боевых действиях.