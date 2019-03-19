Матвиенко: обмен парламентскими делегациями с США пока невозможен из-за русофобии

ОРЕНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Обмен парламентскими делегациями между РФ и США напрямую пока не представляется возможным из-за русофобской истерии в Вашингтоне. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам во вторник.

"С учетом той русофобской истерии, которая продолжается в США, пока обмен парламентскими делегациями напрямую не представляется возможным. Мы договорились с послом [США в РФ Джоном Хантсманом], он обещал этому [диалогу] способствовать, чтобы использовать для этого международные парламентские площадки, Парламентскую ассамблею ОБСЕ и другие, чтобы проводить рабочие встречи, вести диалог", - пояснила Матвиенко.