Песков не стал раскрывать содержание разговора Путина и Назарбаева 19 марта

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону во вторник днем с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, однако содержание этой беседы не разглашается. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, были ли контакты двух лидеров перед тем, как Назарбаев сложил свои полномочия.

"Днем сегодня был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым, но мы не располагаем информацией о содержании этого разговора", - сказал он. "Пресс-служба Кремля сейчас никак это не комментирует", - добавил Песков.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник, что слагает с себя полномочия главы государства. При этом он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии "Нур Отан" ( "Свет Отечества"), членом Конституционного совета. Исполняющим обязанности президента Казахстана с 20 марта 2019 года будет председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарт Токаев.