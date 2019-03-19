Российские сенаторы обсудили в КНДР проекты экономического сотрудничества

ПХЕНЬЯН, 19 марта. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Делегация Совета Федерации в ходе переговоров в Пхеньяне обсудила с представителями КНДР конкретные проекты экономического сотрудничества. Об этом сообщил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

"У нас сегодня была встреча на уровне заместителя министра внешнеэкономических дел КНДР, - отметил он. - Мы обсуждали вполне конкретные проекты, которые можно реализовывать с корейской стороной".

По словам сенатора, российская делегация заверила корейских партнеров, что со стороны Совета Федерации данные инициативы получат всестороннюю поддержку. Как отметил Мельниченко, на переговорах в частности обсуждалось "строительство мостового перехода на границе России и КНДР, образование российско-корейского торгового дома для улучшения торговых отношений между нашими странами и еще целый ряд проектов, которые могут быть реализованы, не нарушая режима санкций Совета Безопасности ООН".

Глава группы российских парламентариев сообщил, что на переговорах в Пхеньяне особое внимание было уделено сотрудничеству между КНДР и регионами России, прежде всего Дальневосточного федерального округа. "Амурская область, Приморский край, Камчатский край - это прямые соседи, сотрудничество с ними должно в первую очередь осуществляться", - подчеркнул Мельниченко.

При этом, по его словам, обсуждались и другие регионы РФ. В качестве примера сенатор привел своего коллегу по делегации, зампреда комитета по конституционному законодательству и госстроительству Александра Башкина, который вышел с инициативой организации образовательных обменов между КНДР и вузами Астраханской области.

Визит делегации Совета Федерации в Пхеньян приурочен к 70-й годовщине подписания советско-корейского соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве. Помимо Мельниченко и Башкина в состав делегации входит бывший посол России в США, первый зампред комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк.