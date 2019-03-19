Матвиенко считает, что до середины апреля возможен ряд отставок губернаторов

ОРЕНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/ Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в этом году произойдет ряд отставок руководителей регионов в РФ, но они будут плановые. Она считает, что этот "звездопад" завершится к середине апреля.

"Идет нормальный, плановый процесс замены губернаторского корпуса по разным причинам: где-то два срока губернатор отработал, где-то он переводится на другую работу, это нормальное кадровое обновление... Я думаю, что еще будут отставки в этом году, мне так кажется, но запланированные, не сенсационные", - пояснила Матвиенко журналистам.

Она добавила, что причинами этих отставок могу быть истечение срока полномочий, желание губернаторов завершить деятельность. "Такой звездопад закончится где-то к середине апреля, а дальше уже должна быть подготовка к выборной кампании", - подчеркнула Матвиенко.