"Единая Россия" в Севастополе предложила губернатору вместе обсуждать проблемы города

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Руководство севастопольского отделения партии "Единая Россия" предложило губернатору Дмитрию Овсянникову проводить совместные совещания, на которых могли бы обсуждаться проблемы города и вырабатываться пути их решения, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе отделения.

"Севастопольское региональное отделение партии "Единая Россия" по итогам встречи 12 марта 2019 года с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым обратилось к главе города с предложением о проведении регулярных совещаний с участием заместителей председателя правительства, руководителей департаментов исполнительной власти и партийного актива", - говорится в предоставленном агентству сообщении.

Поясняется, что на таких совещаниях активисты партии и чиновники смогут обсудить проблемы, актуальные для большого числа севастопольцев. Они будут организованы по примеру обсуждения отчета губернатора, которое прошло 12 марта.

"Считаю, что данный формат работы позволит разработать дорожные карты и предложить комплексный подход по решению ключевых проблем Севастополя по социально острым направлениям и сферам. Это и вопросы здравоохранения, ЖКХ, не сданные в эксплуатацию многоквартирные дома, вывоз твердых бытовых отходов, оформление (переоформления) своих прав жителями и юридических лицами на земельные участки (иные объекты недвижимости), проблема использования маломерными судами причалов в Артиллерийской бухте и ряд других проблем", - приводятся в сообщении слова секретаря регионального отделения "Единой России" Дмитрия Саблина.

Ситуация в городе

Ранее сообщалось, что 12 марта губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в "нулевом" чтении представил на площадке регионального отделения "Единой России" свой отчет о работе регионального правительства в 2018 году, на мероприятии собрались депутаты законодательного собрания и представители общественности. Доклад главы города и обсуждение отчета длились около двух с половиной часов. Саблин после обсуждения отчета отмечал, что правительство Севастополя при выборе приоритетов работы должно учитывать проблемы в сфере земельных отношений, ценообразования, здравоохранения и детского спорта.

При этом после смены руководства отделения в феврале, "Единая Россия" в городе позиционируется как нейтральная сторона: из-за застарелого конфликта возникают сложности во взаимодействии правительства и заксобрания Севастополя.

В частности, бюджет города на 2018-2020 годы и 2019-2021 годы не получалось принять с первой попытки из-за того, что правительство и заксобрание не могли разрешить спорные моменты. Из-за конфликта представители правительства Севастополя не представили в 2018 году заксобранию несколько отчетов, которые обязаны были сделать по закону.