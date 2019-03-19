Сенатор Климов: сербская власть в условиях беспорядков действовала в правовом поле

БЕЛГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Сербская власть в условиях протестов, переросших в беспорядки, действовала спокойно, в правовом поле и не превысила своих полномочий. Об этом заявил во вторник российским журналистам заместитель председателя комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Андрей Климов.

"Я считаю, что действия сербского правительства, не мне их оценивать, но я туда приезжал и смотрел, действия сербского правительства, с точки зрения того, что я видел в других местах, были очень спокойными, и даже спокойнее, чем могли бы быть и, на мой взгляд, шли в правовом поле, власть не превысила своих полномочий", - сказал сенатор.

"У нас есть консолидированное мнение руководства партии, мы не вмешиваемся в сугубо внутренние дела никого, включая Сербию. Второе: мы имеем дело с официальными властями любой страны, естественно, Сербии тоже. Третье: ни история России, ни история Сербии, ни любого другого государства в 20 или 21 веке ни разу не демонстрировала, что дестабилизация политической ситуации приносит немедленные позитивные социальные или экономические результаты. Захват телевидения - это не демократия, в некоторых странах просто сразу стреляют в этом случае, одна из таких стран называется Соединенные Штаты Америки", - заявил Климов.

В ходе субботнего шествия в Белграде несколько десятков человек ворвались в здание национального телевидения Сербии. Прибывший на место спецназ жандармерии вытеснил их из здания. По итогам субботних беспорядков к народу обратился Вучич, который пообещал, что все участники беспорядков будут привлечены к ответственности.

Во время президентского обращения протестующие прорвали оцепление полиции и окружили президентский дворец, заявляя, что не выпустят президента из резиденции. Когда к зданию подтянули полицейский спецназ, организаторы протеста свернули митинг и переместились к полицейскому участку, куда доставили протестующих, задержанных в ходе прошедших беспорядков.