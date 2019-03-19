Челябинский губернатор Борис Дубровский подал в отставку

ЧЕЛЯБИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал заявление об отставке. Об этом говорится в выпущенном во вторник заявлении главы региона.

"Мною направлено обращение президенту Российской Федерации с просьбой об отставке. Это мое личное решение. Уверен, что поступаю правильно. Челябинская область - замечательный регион, и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края", - приводит пресс-служба заявление Дубровского.

Президент России Владимир Путин принял отставку Дубровского и назначил и.о. губернатора региона первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера.

Борис Дубровский родился 22 ноября 1958 года в Магнитогорске Челябинской области. Трудовую деятельность начал в 1976 году на Магнитогорском металлургическом комбинате учеником контролера первого разряда отдела технического контроля. С мая 2011 года - генеральный директор, председатель правления ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат". 15 января 2014 указом президента РФ Борис Дубровский назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области, 14 сентября избран губернатором региона.