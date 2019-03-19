Володин убежден, что следующий президент Казахстана будет продолжать политику дружбы с РФ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Следующий президент Казахстана будет продолжать политику дружбы и добрососедства с Россией. Уверенность в этом во вторник журналистам выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решение президента Казахстана Нурсултан Назарбаев о сложении полномочий главы государства.

"Уверен, что следующий президент Казахстана будет продолжать политику добрососедства и дружбы с Россией, а отношения между нашими странами в рамках Евразийского экономического союза будут укрепляться", - сказал Володин журналистам.

По словам парламентария, Россия и Казахстан "сегодня являются стратегически важными партнерами во многих сферах". "Диалог между странами развивается на принципах взаимного уважения и добрососедства", - сказал он.

Спикер также отметил, что "вклад первого президента Казахстана в социально-экономическое развитие возглавляемой им на протяжении трех десятилетий страны огромен", об этом свидетельствуют результаты выборов, на которых Назарбаев "неизменно получал поддержку подавляющего большинства казахстанцев".

Назарбаев во вторник заявил, что слагает с себя полномочия главы государства. Также Назарбаев подписал указ о назначении Касым-Жомарта Токаева исполняющим полномочия президента Казахстана.