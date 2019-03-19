Путин считает попадание россиян в санкционный список Запада признаком их хорошей работы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает попадание в санкционный список Запада признаком хорошей работы каждого россиянина в своей стране.

"Это верный признак успешной работы в России", - сказал он на встрече с победителями конкурса "Лидеры России". Так Путин прокомментировал слова директора департамента оперативного контроля и управления в электронике Минэнерго РФ Евгения Грабчака. Этот победитель конкурса, рассказывая президенту о своей работе, заметил, что уже успел "отметиться" попаданием в санкционный список.

26 января 2018 года министерство финансов США расширило санкции против России из-за конфликта на Украине. В санкционный список включен 21 гражданин России и Украины и 21 компания.

В частности, под действие санкций подпали замминистра энергетики России Андрей Черезов и директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, "Силовые машины" и "Технопромэкспорт", а также 12 дочерних структур "Сургутнефтегаза" (сама компания числится в списке секторальных санкций с 2014 года).