МИД России вернул Украине ноту в связи с визитом Путина в Крым без рассмотрения

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России возвращает МИД Украины ноту протеста в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым без рассмотрения. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии российского дипведомства.

"Что же касается упомянутой в заявлении МИД Украины ноты протеста, направленной МИД России, то мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции, - подчеркнули в министерстве. - Хотели бы подчеркнуть, что ни МИД Украины, ни кто бы то ни был не вправе указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве".

"Призываем украинский МИД признать реальность - жители Крыма и Севастополя весной 2014 года сделали свой исторический выбор и окончательно воссоединились с Россией, - указали в МИД РФ. - Никакие воинственные заявления и старания представителей нынешнего киевского режима - будь то всеми силами пытающегося удержать власть пока еще действующего президента Украины, опасающегося отправиться в политическое небытие, либо радикальных националистов разного толка, устраивающих диверсии и блокады против крымчан, либо продажных политиков, торгующих на Западе национальными интересами за незначительные уступки и благосклонное отношение - ничто не изменит того факта, что Крым и Севастополь сегодня и навсегда - это российская земля".

В понедельник, 18 марта, президент посетил Севастополь и Симферополь, где принял участие в торжествах по случаю празднования пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.