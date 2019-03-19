В ОДКБ заявили, что отставка Назарбаева не повлияет на выполнение обязательств Казахстаном

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева не повлияет на выполнение обязательств страны перед Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Существует Договор и Устав Организации, где прописаны обязательства стран. Казахстан всегда их выполнял. Отставка главы государства никак не повлияет на выполнение обязательств Казахстана перед ОДКБ", - сказал он.

Зайнетдинов также подчеркнул, что назначенный и. о. президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, будучи министром иностранных дел, уделял немало внимания делам ОДКБ.

По словам пресс-секретаря, Нурсуллан Назарбаев стоял у истоков ОДКБ. "Он подписывал документы ОДКБ. Когда Казахстан председательствовал, всегда выполнялось немало важных инициатив. Например, именно Казахстан инициировал создание КСОР [Коллективные силы оперативного реагирования]",- сказал он.