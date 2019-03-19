Депутат: Текслеру в Челябинской области предстоит разобраться с ТКО и недостроенным метро

ЧЕЛЯБИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Переполненные свалки, отсутствие альтернативных источников питьевой воды и строительство метро в областном центре являются наиболее острыми проблемами Челябинской области, которые предстоит решать Алексею Текслеру на посту и.о губернатора региона. Об этом во вторник сообщил ТАСС депутат Государственной думы от Челябинской области Андрей Барышев.

"Серьезная проблема, и я об этом всегда говорил, - это свалки, в сроки мусорной реформы мы уложились, но не были готовы <…> У нас был [запланирован] полигон в Чишме на 100 лет хранения, а мы завалили ближайшие территории [Челябинска], [полигон] "Полетаево" завалили, завалили полигон Урефты, с Копейска начали валить. В общем, вместо одной свалки мы получили несколько", - ответил Барышев на вопрос корреспондента ТАСС о том, какие проблемы стоят перед Челябинской областью после ухода губернатора Дубровского.

Также депутат Госдумы отметил отсутствие альтернативных источников питьевой воды и строительство метро в Челябинске. "У нас нет альтернативного источника питьевой воды в Челябинске <…>, необходимо будет просить федеральный центр помочь, своими средствами регион решить проблему не в состоянии <…> Метро - одна из проблем, которая <...> требует постоянной поддержки, потому что там грунтовые воды и так далее. Метро необходимо достраивать, так как на мой взгляд для развития миллионного города оно необходимо", - пояснил Барышев.

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера. Дубровский подал заявление об отставке по собственному желанию. Ранее 46-летний Текслер занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ. Текслер был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.